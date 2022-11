Rai, saltano la Bortone e Salvo Sottile: caos totale, cosa sta succedendo

18 novembre 2022 a

a

a

È caos totale in Rai per lo sciopero che da ieri 17 novembre sta facendo saltare i programmi su Rai uno, in particolare I fatti vostri e Oggi è un altro giorno. Serena Bortone e il suo team, ieri, avevano deciso di mandare in onda una specie di best of del programma con tutti i momenti migliori del periodo del Festival di Sanremo 2022.

Si tratta di uno sciopero dei tecnici Rai e dell’intero comparto della rete pubblica, della durata totale di 48 ore. A saltare anche la trasmissione de I Fatti vostri condotta da Salvo Sottile, che ha pubblicato un post su Twitter in cui dava appuntamento ai telespettatori per lunedì prossimo. Sempre che lo sciopero per allora sarà terminato.

A proclamare la protesta è stato lo Snap, il sindacato nazionale autonomo produzione tv. Come riporta TvBlog, l’organizzazione sindacale ha annunciato il sollevamento per tutto il personale Rai della Direzione Produzione Tv del Centro di produzione di Roma e di Produzione News. Lo sciopero è valido sia per i dipendenti in sede sia per quelli in regime di trasferta in tutto il territorio nazionale. I temi sui quali si sta discutendo sono la possibilità dei lavoratori di non dover effettuare straordinari, di astenersi dalle prestazioni del “7° giorno” e di non essere per forza reperibili e disponibili per gli anticipi dei turni nel caso dovessero emergere dei problemi nelle coperture dell’organico.