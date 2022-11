Amici, Rudy Zerbi: "Costretto a farlo", viene giù tutto

29 novembre 2022 a

Un provvedimento da brividi ad Amici. Dopo i rimproveri per le condizioni igieniche della casetta, gli allievi della scuola più famosa d'Italia potrebbero fare i conti adesso con una punizione esemplare. Rudy Zerbi, professore di canto, ha chiesto alla produzione e agli altri professori di prendere in considerazione l'eliminazione di ben sei ragazzi.

Gli allievi, nel frattempo, hanno cominciato a discutere tra di loro su chi facesse più pulizie e chi ne facesse di meno. "Quello che è successo in puntata mi ha fatto capire molto della desolante mancanza di senso di responsabilità di quasi tutti voi - ha fatto sapere Zerbi -. In questo contesto pietoso fatto di imboscamenti e mezze verità, mi trovo costretto a prendere provvedimenti radicali. Non siete stati in grado di confrontarvi apertamente, così come non avete mostrato di possedere la personalità necessaria per dire la verità. Per questo propongo che nessuno venga considerato salvo, neppure i primi in classifica".

"Propongo che vi confrontiate tutti su quello che sapete fare, ballo e canto - ha continuato il prof -. La mia proposta prevede che, alla fine di questa gara, gli ultimi tre della classifica di canto e ballo vengano ufficialmente eliminati dal programma". I ragazzi, dopo aver ascoltato il messaggio, sono apparsi visibilmente preoccupati. Cosa succederà adesso?