Ballando, "non succedeva da 12 anni": colpaccio di Milly Carlucci

08 dicembre 2022 a

a

a

Boom di ascolti per Ballando con le Stelle, il talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Lo scrive il settimanale DiPiùTv, secondo cui il programma quest’anno è riuscito ad arrivare ad una media di share che non si vedeva da ben dodici edizioni: "Successo clamoroso per il programma, che ha raggiunto ascolti pari a quelli di dodici stagioni fa".

"Dietro le quinte è successo qualcosa". Terremoto a Ballando: scoppia la coppia?

Nell'articolo si sottolinea che la media di share delle prime sette puntate è stata del 25%. Escluse, quindi, le ultime due, che sono andate in onda in un orario eccezionale per via dei Mondiali, ossia le 22.15. L’ultima è andata in onda addirittura di venerdì e non di sabato. Entrambe sarebbero state comunque seguitissime dal pubblico a casa. Sul settimanale si spiega anche come la media di telespettatori nei primi sette appuntamenti di questa edizione dello show sia stata di quasi 4 milioni, quindi circa 500mila telespettatori in più rispetto all’edizione dell’anno scorso, la cui media è stata invece di 3 milioni e mezzo.

"L'azienda...". Montesano, Ballando-choc: un clamoroso ribaltone in Rai

Lo share, invece, è salito di tre punti rispetto al 2021, dato che nella passata stagione la trasmissione di Milly Carlucci ha avuto una media del 22%. "Qual è il segreto di questo successo? Secondo i commentatori dei blog di televisione, il trionfo del programma è merito del grande cast e della professionalità della conduttrice", si legge su DiPiùTv. Eccezionalmente, comunque, questa settimana la Carlucci non andrà in onda. Tornerà con due finali più avanti: la prima andrà in onda sabato 17 dicembre, mentre la seconda ed ultima finale venerdì 23 dicembre.