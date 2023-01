GfVip, la confessione di Nikita Pelizon: "Luca ha messo la mano lì ma..."

16 gennaio 2023 a

Cosa è successo tra Luca Onestini e Nikita Pelizon? All'interno della casa del GfVip non si parlerebbe d'altro. D'altronde, che la giovane abbia una cotta per l'ex tronista di Uomini e donne pare essere ormai cosa nota. E tra i due ci sarebbero già stati nei giorni scorsi momenti di intimità e connessione. Ma al tempo stesso non sarebbero mancate nemmeno crisi e ostilità. Ora, però, la concorrente sembra essere a un passo dal ricascarci ancora.

Nella notte Nikita ha rivelato di essersi fermata a riflettere dopo un gesto di Luca che sembra averla completamente sconvolta: "Non riesco a dormire perché oggi mentre lavavo i piatti è venuto lì, mi guardava. Poi mi ha chiesto l'acqua per la tisana e nel momento che stavo prendendo il bollitore lui ha fatto lo stesso e quindi ha messo la mano sulla mia, ma io l'ho tolta subito".

Quale piega prenderà il rapporto tra i due adesso? Non è dato sapere. Ciò che è certo è che a Nikita Luca piace, nonostante alcuni aspetti del giovane che non la convincono del tutto. Il gesto che sembra averla sconvolta mette in luce, comunque, la sua grande sensibilità. Ma al tempo stesso anche la voglia di non ricascarci.