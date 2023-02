Domenica In, Ultimo si alza e se ne va: Mara Venier di sasso

12 febbraio 2023 a

Ultimo ha lanciato un chiaro messaggio ai giornalisti. Primo ospite di Mara Venier nella puntata del 12 febbraio di Domenica In, il cantante è stato preso di mira durante la conferenza stampa di Sanremo. In alcuni video diventati virali sul web si vede il momento in cui la sala stampa esplode in un boato all'annuncio di Amadeus del quarto posto di Ultimo in classifica. Insomma, i giornalisti presenti hanno esultato per la mancata vittoria del ragazzo, tra i favoriti.

Da qui la decisione dell'artista di non fare come i suoi colleghi, ossia non avere alcun tipo di dialogo con i cronisti nel programma di Rai 1. Dopo aver cantato la sua "Alba" e aver chiacchierato con la Venier il giovane cantautore è andato via. In queste ore il cantante ha ricevuto un messaggio di incoraggiamento da un big della musica italiana. A inviarglielo, infatti, Tiziano Ferro.

Messaggio poi mostrato su Instagram: "Le classifiche sono ancora numeri. Tu sei al primo posto nel cuore di un oceano di gente. Zio T compreso". Anche Ultimo ha voluto placare i fan: "Fratelli miei, vi voglio bene – scrive in una storia – Grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa. erò almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano ca***… loro. Sto scherzando".