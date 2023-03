De Filippi, lo sfogo inedito di Peparini: "Non so come ci sia riuscita"

13 marzo 2023 a

a

a

Amici raccontato dal dietro le quinte. A svelare quanto non viene mostrato dalle telecamere è Giuliano Peparini. Il coreografo è stato il direttore artistico della trasmissione di Canale 5 dal 2013 al 2019. "Quando hai la possibilità di stare vicino a una persona come Maria De Filippi - esordisce intervistato da Repubblica -, che ti dà fiducia, puoi solo essere grata".

"Ogni istante, grazie. Maria": il messaggio segreto della De Filippi, cosa c'è dietro

La stima e i ringraziamenti non si limitano a questo. Peparini ammette di essere molto esigente: "Sono un rompiscatole, non faccio vedere le cose prima, non so come mi abbia sopportato. Non mi sopportavo più nemmeno io. Sono perfezionista e insicuro". Eppure sono proprio queste le doti più apprezzate del coreografo, che in molti vorrebbero rivedere nel talent. "Lo rifarei domani - si dice certo Peparini aprendo a un eventuale ritorno -. Al di là della stanchezza, Maria mi ha insegnato a lavorare con i giovani. Erano 150 quadri a stagione, alla fine avevo bisogno di ricaricarmi".

"Mia madre è morta e me l'hanno chiesto": la profezia choc su Maria De Filippi

Il coreografo ha esordito all'età di 14 anni, poi la svolta all'estero: "Mi hanno aperto le porte, quando sono andato via dall’Italia qui non mi si filava nessuno. Magari per il fisico, ero bruttino da piccolo, non che adesso sia bello. Mi vedevo come Edith Piaf, perché era brutta ma cantava bene. Scrisse una lettera la grande ballerina Paola Cantalupo, presi una borsa di studio all’American Ballet. A New York in classe ero fiero, l’unico italiano. Poi la Francia, étoile a Marsiglia da Petit". E ora, chissà, magari arriverà il ritorno ad Amici.