Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci e la proposta alla Clerici: "Se vuoi..."

Il Cantante Mascherato partirà domani sera su Rai 1: si tratta della quarta edizione del programma condotto da Milly Carlucci, quest’anno spostato nella più prestigiosa collocazione del sabato sera. A sfidarlo, su Canale 5, sarà il serale di Amici di Maria De Filippi. Proprio per ricordare ai telespettatori il ritorno dello show, la conduttrice è intervenuta tramite collegamento nella puntata di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

La Carlucci ha anche invitato la collega a partecipare a una puntata del talent come ospite. E chissà che la Clerici alla fine non decida di accettare l’invito, magari entrando nel cuore che nasconde il cosiddetto “mascherato per una notte”. Proprio a proposito di questa figura, Milly ha annunciato che la maschera del cuore domani sera nasconderà una coppia di vip e verrà svelata già dopo circa un’ora di diretta.

Restano segreti, invece, i dodici concorrenti ufficiali, le cui identità si scopriranno solo al momento degli smascheramenti. “Nelle clip di presentazione quest’anno i concorrenti non appariranno con la maschera, ma saranno vestiti normalmente, anche se indosseranno una visiera per non farsi riconoscere, perciò il pubblico da casa potrà iniziare a capire se si tratta di un uomo o di una donna, se è alto o basso, magro o grasso”, ha anticipato infine la Carlucci.