Antonella Fiordelisi, "solo menzogne": accusa piccantissima, occhio alle foto

Ha catalizzato le attenzioni (talvolta morbose) dei telespettatori del Grande Fratello Vip grazie alla sua storia con il coinquilino Edoardo Donnamaria. Ma ora Antonella Fiordelisi deve affrontare non solo le accuse di aver strumentalizzato la liaison a fini di popolarità e visibilità, ma addirittura quelle di aver raccontato balle sul suo passato.

La bella 25nne di Salerno qualche anno fa era salita alla ribalta del gossip (piuttosto piccante, per la verità) dopo aver rivelato le avances spinte che l'ex bomber argentino di Napoli, Juventus e Milan Gonzalo Higuain le avrebbe rivolto via sociale, particolarmente affascinato dal suo Lato B. Ebbene, al tempo la Fiordelisi si era descritta non come influencer o modella, ma come giovanissimo talento della scherma italiana. Anche nella casa del GfVip, Antonella ha confermato sottolineando di aver partecipato a varie competizioni ad alti livelli.

Una versione, questa, messa fortemente in dubbio dal portale di gossip MowMag, che ha portato alla luce qualche incongruenza nel racconto della Fiordelisi. "Sono Bronzo Nazionale Giovani di Spade e in più ho partecipato anche a diverse Coppe del Mondo ed Europei", aveva detto nella clip di presentazione Antonella, alla vigilia della sua partecipazione al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stando a quanto risulta, però, nel suo curriculum sportivo spicca "solo" un undicesimo posto, senza dunque bronzi nazionali né tanto meno competizioni internazionali. In Belgio, insieme alle azzurre, Antonella si sarebbe andata, sì, ma solo come accompagnatrice. Né risulterebbero sue foto al riguardo.