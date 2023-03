Maria De Filippi, "in lacrime": drammatiche anticipazioni da Amici

Roberto Tortora 31 marzo 2023 a

Un solo ballottaggio con tre allievi nella terza puntata di Amici 22, è quanto trapela dalle anticipazioni di SuperGuidaTv sul programma di Maria De Filippi, in onda sabato prossimo, in prima serata su Canale 5. Solo un’eliminazione, dunque. In studio si è salvato uno di loro, attraverso la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. Ospiti della serata i comici e compagni nella vita, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Al ballottaggio sono finiti Wax, Samu e Ramon. I tre hanno dovuto mantenere il più a lungo possibile una posizione di yoga Chi ha resistito di più ha avuto la possibilità di scegliere la busta che ha indicato i nomi dei due insegnanti che avrebbero dato inizio alla gara. Ha vinto Giuseppe, che ha scelto la busta 2.

A iniziare i giochi la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Contro quella di Raimondo Todaro e Arisa. Al ballottaggio sono finiti Wax, Federica e Alessio. La prima a salvarsi è stata Federica, seguita da Alessio. Dunque, Wax è stato eliminato provvisoriamente. Per la seconda manche Zerbi e Celentano ha deciso di sfidare Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Hanno vinto i primi e al ballottaggio sono finiti Samu, Maddalena e Angelina. Si è salvata inizialmente quest’ultima e poi anche Maddalena. Come secondo eliminato provvisorio è stato scelto Samu. Durante la prima prova, si è accesa una lite verbale tra i due insegnanti di ballo. Emanuel non trova giusto il fatto che la Celentano si ostini ad attaccare Maddalena. Quest’ultima ha ammesso di non avere più la forza di ascoltare le sue dure critiche. La storica professoressa del talent “ha risposto che lei lagna sempre”.

La terza manche è stata vinta da Emanuel e Lorella. Al ballottaggio sono finiti tutti gli allievi della squadra di Zerbi e Celentano, ovvero Ramon, Isobel e Aaron. La ballerina è stata la prima a salvarsi, seguita da Aaron. Ramon è stato il terzo eliminato provvisorio. Secondo le indiscrezioni di Tvpertutti, Samu sarebbe scoppiato in lacrime, quando ha capito di essere a un passo dall’eliminazione definitiva e Wax avrebbe cercato di consolarlo. Chi sarà l’eliminato della terza puntata? Lo si scoprirà solo durante la messa in onda del Serale, sabato 1 aprile. Infatti, la decisione non è stata svelata in studio in presenza del pubblico, bensì in Casetta. In pochi avrebbero detto che si sarebbero giocati il posto Samu e Wax, ma, ora che si arriva pian piano alla finale, il gioco diventa duro e non è concesso alcun errore.