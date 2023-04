Amici, è lite Malgioglio-Zerbi: "Non sono rinco***"

09 aprile 2023 a

a

a

Volano stracci ad Amici di Maria De Filippi. Protagonisti dello scontro nella puntata di sabato 8 aprile in onda su Canale 5 Rudy Zerbi e Cristiano Malgioglio. "Non mi è piaciuto tantissimo come Wax ha interpretato la canzone, l’ho trovato un timido tentativo", ha affermato Zerbi scatenando la reazione del cantante. "Ci ha messo più cuore, non mi importa dell’estensione". Ma non finisce qui perché Zerbi prosegue: "Non hai capito il guanto che era riferito all’estensione". Immediata la replica di Malgioglio: "Capisco tutto, non sono un rinc***ito! Arisa, difendimi, invece di stare lì come una bambola".

"Scusa Maria ma è successo qualcosa": grande imbarazzo in studio

Ma le liti nel salotto del talent non finiscono qui. Anche Lorella Cuccarini e Arisa non se le mandano a dire. La cantante, infatti, ha rimproverato la collega perché spesso fa duettare l’allievo in gara con Angelina. L’ipotesi di Arisa è che i duetti favorirebbero Cricca che, probabilmente, non avrebbe lo stesso risultato positivo dalla giuria, se cantasse da solo. "Siamo sempre dispari sul palco con un duetto e una cantante da sola. Mi piacerebbe sentire un one to one. Mi piacerebbe una sfida Cricca contro Federica. Almeno un paio di volte hanno cantato insieme Cricca e Angelina, noi l’abbiamo fatto una volta sola".

"Bella mia guarda che qui...": furibonda lite ad Amici, il gelo della De Filippi

Non è dello stesso parere l'ex ballerina: "I duetti quando li lanci o non ti va o ti lamenti. Loro hanno due vocalità che si sposano bene insieme. Se tu non pensi questo dei tuoi allievi è un problema tuo". Una risposta che non soddisfa Arisa: "Iniziamo a parlare più tranquillamente, volevo dire solo che mi capita spesso di vedere Cricca cantare con Angelina, quindi tu non hai fiducia nel tuo allievo".