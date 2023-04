Maria De Filippi stoppa la registrazione del serale di Amici

Roberto Tortora 14 aprile 2023 a

a

a

Ramon o Federica, chi vincerà il ballottaggio finale della quinta puntata del Serale di Amici? Lo scopriremo sabato sera, anche se Maria De Filippi svelerà il risultato finale agli allievi quando saranno nella Casetta, senza il pubblico in studio. Dalle anticipazioni che giungono da SuperGuidaTv scopriamo che gli ospiti saranno Francesco Sacchella e Clara di Mare Fuori, cui è stato consegnato il Disco di platino per Origami all’alba. Inoltre, è stato presente anche Francesco Cicchella, il quale è approdato in studio cantando il brano di Achille Lauro, Me ne frego.

"Cosa si vede nella scena tagliata": Amici e De Filippi, testimonianza sconvolgente

Rudy Zerbi e la Celentano cominciano la puntata sfidando Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, vincendo il confronto e decidendo di mandare al ballottaggio Angelina e Cricca. Quest’ultimo ha avuto un momento di sconforto, ma a rincuorarlo ci ha pensato Maria, pare stoppando addirittura la registrazione. Al secondo round, invece, a vincere sono stati la Cuccarini e Lo e al ballottaggio stavolta sono finiti Aaron e Ramon, quest’ultimo eliminato provvisorio e scoppiato in lacrime dopo aver cantato La Cura di Franco Battiato. Motivo? Alcune critiche pesanti piovute da Cristiano Malgioglio.

"Cosa dice?!": la furibonda lite Arisa-Cuccarini. E la De Filippi...

Nella terza manche altra vittoria per Cuccarini-Lo, stavolta contro Arisa-Todaro. Al duello sono finiti Wax e Federica, quest’ultima terza eliminata provvisoria. Il primo, invece, ha dedicato il brano Scusate se parlo di Maria proprio alla De Filippi, seduta al centro dello studio per l’occasione. Dei tre sulla graticola, cioè Cricca, Ramon e Federica è stato il primo a salvarsi, anche inaspettatamente. Quindi, resta da scoprire chi degli ultimi due dovrà abbandonare lo show. Non solo tensione per le prove, ma anche momenti di leggerezza con Rudy Zerbi e non sono mancate discussioni, come quella tra Malgioglio e Alessandra. E… un nuovo momento hot, molto probabilmente. Già, perché al guanto di sfida tra professori, ancora una volta Cuccarini e Lo hanno dovuto preventivamente scusarsi con i rispettivi partner, Silvio e Giorgia. Segno evidente che qualche altro bacio è nell’aria, ballando sulle note de Il bene e Il male di Madame. Staremo a vedere