Cristina Scuccia in bikini, "impazzita?": senza precedenti a Mediaset

Era il momento più atteso dai voyeur televisivi: Cristina Scuccia in bikini all'Isola dei famosi. Ma l'ex Suor Cristina, rivelazione di The Voice che da pochi mesi ha deciso di cambiare vita lasciando convento e tonaca, li deluderà in parte. Intervistata dal Corriere della Sera, ha infatti annunciato che in Honduras, dove il 17 aprile partirà la nuova edizione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, non indosserà mai il costume a due pezzi.

"Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio - ha spiegato -: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io".

Anche nel filmato di anteprima condiviso dai profili Instagram di Banijay Italia, la casa di produzione, e Isola dei famosi, la Scuccia appare piuttosto castigata rispetto alle colleghe naufraghe, tanto da non mostrare nemmeno l'ombelico rinunciando alla tenuta sportiva.





"Di 'Suor Cristina' non mi manca nulla, a parte l'abito. Io sono sempre io", rivendica poi con orgoglio, dicendosi poi pronta alla sfida avventurosa. "Vengo da una vita religiosa, le privazioni non sono un problema. Anzi, le vivo come l’occasione per farmi più forte. Quando facevamo le recite con i bambini: i genitori erano affannati a riprenderli e non si godevano il momento. A volte, privandoci di qualcosa ne facciamo tesoro. Vivo la privazione così, come un dono, come in fondo erano i voti. Per chi mi guarderà, vorrei che mi vedesse semplicemente umana".