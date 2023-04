Amici, "bollente passo a due": cosa manda in onda Maria De Filippi

Daniele Priori 18 aprile 2023 a

Emanuel Lo che balla con Lorella Cuccarini è l’ingrediente segreto (verrebbe da dire il più piccante) capace di alzare sensibilmente i dati di ascolto di Amici 22: un vero e proprio boom in termini di share (27,9%), che ha tenuto incollati alla tv ben 4 milioni 323mila spettatori, doppiando la concorrenza de Il cantante mascherato su Raiuno. Ancora una volta, però, alla corte di Maria De Filippi, a vincere è la ricetta complessiva, ovvero, la squadra che Maria di edizione in edizione mette in campo. Cast che quest’anno vede risaltare particolarmente le doti del coreografo, prof di ballo, ma anche cantautore, Emanuel Lo, abbreviazione di Lo Iacono. Classe 1979, romano, da quasi vent’anni è fidanzato con la cantante Giorgia. Tutto, anche tra loro, iniziò su un palco.

Non ad Amici, però, dove Emanuel è approdato in realtà solo nel 2022. Pochi mesi che sono bastati al disinvolto artista per prendersi già numerose licenze, litigando spesso con l’altra maestra di danza, Alessandra Celentano e stabilendo un connubio di particolare sensualità con un’altra prof, la sempiterna Lorella Cuccarini che a 57 anni resta «la più amata dagli italiani». Emanuel e Lorella che, proprio nella puntata di Amici in onda sabato sera, si sono prodotti in un bollente passo a due sulle note de Il bene nel male di Madame, nel corso del quale si sono lasciati prendere particolarmente la mano (e anche tutto il resto). Coreografia apprezzatissima dal pubblico televisivo, sui social e in studio. Con Emanuel che ha concluso l’esibizione a petto nudo e Lorella in reggiseno, tanto da destare un turbamento (artistico si intende) persino nell’angelico Malgioglio, il quale ha suggerito ai due di proporre, per la prossima settimana, Je t'aime moi non plus, il celeberrimo brano di Jane Birkin e Serge Gainsbourg.

A scoraggiare le strane voglie della Malgy, però, ci ha pensato proprio Lorella che ha ricordato come i due debbano poi tornare sempre a casa, dai rispettivi partner. Emanuel qui non ha evitato di aggiungere altro pepe, raccontando tra il serio e lo scherzoso, di aver già dormito una settimana in studio dopo una esibizione precedente, quando la compagna Giorgia, in perfetto stile Casa Vianello, aveva twittato chiedendo proprio se non si stessero lasciando prendere un po’ troppo dall’enfasi. Gag social a parte, Emanuel e Giorgia vanno alla grande. Coppia di artisti multitasking. Emanuel, più giovane di otto anni, ha conosciuto Giorgia proprio ballando sul palco di un suo spettacolo. Era il 2003, vent’anni esatti. Con i due artisti che, frattanto, hanno collaborato anche negli album firmati da Giorgia. Emanuel, in particolare dal 2010, si è lanciato in una carriera che l’ha visto collaborare con i coreoografi di X Factor ma anche, in ambito internazionale, con i corpi di ballo che hanno accompagnato in tournée Riky Martin, Robbie Williams e Geri Halliwel. Il mio giorno migliore è una delle hit di Giorgia alle quali ha collaborato anche Emanuel. Una data che dal 2010 coincide con la nascita di Samuel, il figlio della coppia, ormai adolescente che, tra genitori artisti di tale risma, ovviamente (come tutti i teenagers) impazzisce per Lazza. Libero di non dover essere a tutti i costi figlio d’arte.