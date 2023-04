Amici, De Filippi clamorosa su Federica: "Sembrava matta, ho chiamato i suoi genitori"

16 aprile 2023 a

a

a

Addio Amici per Federica Andreani, eliminata dal Serale di sabato 15 aprile in onda su Canale 5 dopo il ballottaggio finale col ballerino Ramon. A svelare il verdetto, poi molto contestato dal pubblico, è stata direttamente dalla casetta insieme ai ragazzi Maria De Filippi.

Ovvia la delusione di Federica, consolata dalla conduttrice. E proprio la De Filippi, sulla Andreani, ha svelato un aneddoto curioso e toccante, relativo ai suoi esordi: "Non so se lo sapete ma Federica ai casting di luglio si nascondeva, poi i provini sono andati avanti, il giorno prima dell'ammissione della scuola mi dicono che se ne vuole andare e io la faccio salire per sapere perché, e lei mi ha detto che stava iniziando a frequentare uno e io le ho detto che mi sembrava matta se ti vuole bene ti aspetterà. In più ai genitori ha raccontato una balla dicendo che l'avevo cacciata io e invece io mi sono fatta dare il numero di telefono dei genitori e ci ho parlato", ha rivelato Maria De Filippi.

Federica cacciata, uno choc: esplode la bufera su Amici e De Filippi

A quel punto, la risposta di Federica: "Io ti devo ringraziare perché era solo una scusa perché avevo paura. Grazie per tutte queste possibilità e tutte queste cose che non mi sarei mai immaginata", ha concluso confermando l'aneddoto della De Filippi, ossia la telefonata ai genitori.