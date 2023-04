Uomini e donne, corna? Si scatena l'inferno da Maria De Filippi

22 aprile 2023 a

Tradimento a Uomini e donne? Al centro dell'attenzione ci finiscono Ida Platano e Alessandro Vicinanza. A far venire qualche sospetto ai fan è stato un messaggio condiviso questa mattina da Riccardo Guarnieri. Ormai da diversi giorni, inoltre, i due ex volti del programma di Maria De Filippi non compaiono insieme sui social. Un dettaglio strano che sta facendo pensare che sia in corso una crisi o che addirittura sia arrivata per loro la rottura.

E ad alimentare il gossip è stato Guarnieri su Instagram. Il cavaliere tarantino ha condiviso una strana frase: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo”. Va precisato che non c’è alcun riferimento esplicito a Ida e Alessandro. Infatti, Riccardo non cita direttamente nessuno dei due. Nonostante questo, però, qualche utente sui social è convinto che il messaggio sia riferito alla coppia.

D’altra parte Guarnieri ha sempre parlato in maniera negativa della storia nata tra Ida e Alessandro. Intanto un utente avrebbe fatto una segnalazione sulla coppia all'esperta di gossip Deianira Marzano. Che ha condiviso con tutti i suoi follower questo nuovo rumor: “Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento di Alessandro”. Ovviamente non c'è nulla di certo, si tratta solo di un rumor.