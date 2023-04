Tina Cipollari sbrocca: "Sei un fallito", caos da Maria De Filippi

19 aprile 2023 a

a

a

Quando “parte” Tina Cipollari è inarrestabile. Lo sanno bene i telespettatori di Uomini e Donne, che la amano anche e soprattutto per questo. Nell’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi l’opinionista ha criticato duramente Elio, il cavaliere che è uscito a cena con Paola Ruocco. L’uomo ha rivelato di esserci rimasto molto male per il fatto che la dama abbia chiesto del burro, che per lui è un trauma.

"Sono in terapia, perché sono sempre arrabbiato". Mediaset, la lettera che scatena il caso dalla De Filippi

Secondo la Cipollari il cavaliere ha esagerato: “Ma chi è arrivato? Sei un cafone. Non c’è persona che detesto di più di chi viene qua a fare il signore. Magari sei un fallito, morto di fame, senza un euro in tasca. Un ripulito”. La De Filippi è intervenuta per placare l’opinionista, ma senza riuscirci granché. Successivamente è venuto fuori che Elio ha fatto finta di non avere il portafogli quando è arrivato il momento di pagare. Un dettaglio che ha fatto ancora di più infuriare la Cipollari, anche se il cavaliere ha specificato di averlo fatto per mettere alla prova la dama.

"Mi hanno fatto le corna". Maria De Filippi, caos in studio: chi scappa

“Dovevi uscire con me - ha esclamato l’opinionista - ma che mente diabolica hai. Tu sei comunque uno degli uomini più antipatici che è arrivato qui dentro. In vent’anni non mi ricordo uno come te”. Insomma, la Cipollari proprio non può vedere il cavaliere, e forse non ha tutti i torti, visto come si è posto.