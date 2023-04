Maria De Filippi, brutta storia di corna: "Il pagliaccio nel circo", dettagli scabrosi

21 aprile 2023 a

Una brutta storia di Uomini e donne. Non è la prima, non sarà l'ultima, ma questa volta la soffiata rischia di creare un caos senza precedenti. Protagonisti Riccardo Guarnieri, la sua ex Ida Platano e la nuova fiamma di quest'ultima, Alessandro Vicinanza. Il cavaliere e la Dama sono stati al centro di un estenuante tira e molla dentro il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, diventandone i volti da copertina indiscussi insieme a Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Una favola amorosa senza lieto fine, con la bella Ida che alla fine è rimasta folgorata da un altro spasimante, Alessandro. E sul terzo incomodo Guarnieri ora riversa, pare, un bel po' di bile. Il condizionale è d'obbligo, visto che l'ex macho del Trono Over nomi non ne fa. Ma gli esperti di gossip sono sicuri: le sue parole si riferiscono proprio alla coppia.

“Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo”, scrive il tarantino Riccardo sui social. Con chi ce l'ha? Con Vicinanza, assicurano i ben infomati. Sarebbe lui "il pagliaccio", oggetto del suo scherno.

Motivo? Spiega Deianira Marzano, vera e propria "Bibbia" del gossip che circonda U&D e non solo: "Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento di Alessandro". Vendetta, tremenda e piccantissima vendetta. Ci sarebbe dunque parecchia maretta tra la parrucchiera di Brescia e il suo partner, come testimonierebbero le pocchissime foto di coppia che negli ultimi tempi hanno pubblicato sui rispettivi profili, solitamente grondanti amore e affiatamento.