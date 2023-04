Maria De Filippi, colpo di scena: in studio entra un suo vecchio amico...

18 aprile 2023 a

Colpo di scena a Uomini e donne di Maria De Filippi. Dopo l'uscita di Remo per la discussione pesantissima con Paola, e la sua decisione di lasciare il programma a fine puntata la conduttrice introduce allo studio e al pubblico un nuovo cavaliere che si chiama Luigi. Maria spiazza tutti: "Mi dicono che abbiamo giocato insieme a tennis. Ho perso? Non mi ricordo", dice la presentatrice. E lui, risponde: "Amore, non lo ricordo il punteggio. Tuo fratello comunque è bravo, è un maestro", racconta Luigi, tra l'imbarazzo generale per quell'"amore" con il quale il cavaliere si rivolge alla De Filippi. Luigi poi conferma di aver battuto "Queen Mary".

"Così parli a tua sorella, capito!?": rissa davanti agli occhi della De Filippi

In questa situazione assolutamente mai vista prima a Uomini e donne Maria De Filippi, nonostante l'imbarazzo, sembra molto felice di aver rivisto questa sua vecchia conoscenza anche se non riesce a ricordarlo con precisione.

Per quanto riguarda Paola, invece, la dama non sembra affatto intenzionata a lasciare il parterre del Trono Over. Infatti, dopo la discussione con Remo torna a sedersi nella convinzione che le sue motivazioni riguardanti la fine della conoscenza con Remo siano valide e giuste. Tanto che la stessa Maria De Filippi non propone nemmeno a Remo di ripensarci e restare.