Cecchi Paone fuori controllo, "Pescivendola", gelo a Mediaset

21 aprile 2023 a

a

a

Primo grosso imbarazzo a Mediaset per le reazioni incontrollate di Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista è noto per il suo carattere fumantino e se è vero che, come sostiene, gli autori e i piani alti di Cologno Monzese lo hanno mandato all'Isola dei famosi "per portare un po' di cultura" nel reality trash di Canale 5, è altrettanto certo che le sue risposte senza troppi riguardi nei confronti dei colleghi naufraghi sembrano perfette per aizzare polemiche e alzare gli ascolti.

"Chi è la sua fidanzata. E presto all'Isola...": Cristina Scuccia, voci sconvolgenti





La prima vittima delle sue invettive è Nathaly Caldonazzo. Dopo che Corinne Clery si è sentita male per aver visto un serpente, Cecchi Paone l'ha tranquillizzata consigliandole di dormire in compagnia di qualcuno sotto il totem. La Caldonazzo si è detta in disaccordo e l'ex conduttore del Tg4 è partito in quarta: "Po***a miseria! Esiste una cosa che si chioma ‘scienza’…. So cosa dico…". Di fronte alle proteste della showgirl, che gli chiede di Cecchi Paone ha rincarato la dose: "Urlo quanto mi pare…Tu dici solo stupidaggini…Non sai nulla di zoologia…Sei solo una pescivendola…". Quindi si rivolge alla povera Clery, allibita dall'esplosione di rabbia: "Scegli te se affidarti a questa ignorante oppure a me che me ne intendo".

Il retroscena inquietante, Cristina vuota il sacco: "È stato un trauma"

Visibilmente scossa e amareggiata, la Caldonazzo ha aspettato che la sfuriata di Cecchi Paone scemasse per poi sfogarsi con le altre concorrenti. "Questo odia le donne… Lo dico io… Ha un problema…". E la modella Helena Prestes annuisce per poi aggiungere, maliziosa: "Ha tanti problemi, non solo quello…". E qualcuno, sui social, si è addirittura spinto a parlare di omofobia, pensando a un riferimento della Prestes alla omosessualità del giornalista, che in Honduras partecipa insieme al compagno, il giovane Simone Antolini. Sicuramente esagerato, come esagerata è stata la reazione di Cecchi Paone.