Cristina Scuccia, notte drammatica sull'isola: "Cosa ho visto prima"

Notte di lacrime e paure per Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi. La naufraga, infatti, ha dovuto fare i conti con le sue fobie. L'ormai ex suora, nonché vincitrice di The Voice, ha più volte detto ai compagni di temere i pericoli che si potrebbero nascondere sull'isola. Tuttavia, sembra che a fare spaventare la concorrente siano più che altro il buio e la possibilità di vedere degli animali proprio durante la notte.

Durante una delle primi notti sull'isola, Cristina ha raccontato di non riuscire a lasciarsi andare: "Ho visto dei granchietti prima", ha detto terrorizzata mentre faceva fatica a trattenere le lacrime. Alcuni dei suoi compagni di avventura, allora, hanno provato a rassicurarla, ma la cantante avrebbe comunque avuto difficoltà a dormire.

Anche se molti naufraghi hanno provato a incoraggiare la Scuccia, non c'è stato verso: nessuno sarebbe riuscito davvero a rincuorarla. "Avete provato a scavare un solco? - ha chiesto Andrea Lo Cicero -. Provate con un piede a scavare un po' intorno al punto in cui dormite così i granchi non arriveranno. Gli animali hanno paura dell'uomo". Non resta che attendere le prossime notti per capire se l'ex suora sia riuscita a superare almeno in parte le sue paure.