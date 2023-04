Cristina Scuccia, rumors sconvolgenti: "Chi è la sua fidanzata. E presto all'Isola..."

20 aprile 2023 a

Cristina Scuccia è una delle protagoniste della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, partita lunedì scorso su Canale 5. In studio ha potuto contare anche sulla presenza della madre, lì a tifare per lei. L'ex suora e vincitrice di The Voice, però, avrebbe catturato l'attenzione dei telespettatori durante la prima puntata del reality per un motivo in particolare. A detta degli osservatori più attenti, infatti, la Scuccia avrebbe lanciato degli sguardi verso un'altra concorrente.

Come riporta MowMag, starebbe circolando su TikTok e Twitter un video con Cristina protagonista. Nel filmato, si vedrebbe l'ex suora che spesso volge lo sguardo verso Claudia Motta. Una fonte anonima avrebbe rivelato a MowMag che ci potrebbe essere "aria di coming out". Solo teorie del web? I rumors, però, non sarebbero finiti qui. Sempre secondo quanto rivelato dal portale, l’ex suora "ha una fidanzata a Madrid". La Scuccia, infatti, si è trasferita nella capitale spagnola dopo l'addio al velo, e lì avrebbe iniziato a lavorare come cameriera.

Intanto la Scuccia, poco prima della partenza per l'Honduras, ha rilasciato un nuovo singolo, presentato anche nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Si intitola "La Felicità è una Direzione" e, nel video, si vede l'artista ballare. Non c'è dubbio, comunque, che Cristina sia una delle concorrenti di questa edizione che più incuriosiscono i telespettatori.