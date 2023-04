Papi ruba la lettera a Ilary Blasi: dietro questo gesto, un disastro a Mediaset

27 aprile 2023 a

Dopo le risse tra Ilary Blasi e Alvin di qualche tempo fa, “habemus Papi”: nel suo intreccio di veleni, sospetti e dietro le quinte (e dietro le palme), l’Isola dei famosi non delude mai. Il cambio radicale di opinionisti potrebbe regalare grandi emozioni in studio, con la conduttrice di Canale 5 che ha trovato pane per i suoi denti. Enrico Papi, carattere fumantino e lingua lunga, è già entrato in rotta di collisione con la padrona di casa, una seconda serata particolarmente movimentata.

Mentre si sta parlando di Christopher e della sua scelta di barare al gioco del fuoco, Papi protesta simpaticamente con il naufrago: «Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma statte zitto! Ma perché?». Si ride, ma la Blasi lo stoppa subito piuttosto bruscamente: «Enrico, ho poco tempo, devo andare dalle donne». Non male. Papi sembra prendersi una piccola rivincita quando, al momento della proclamazione del primo eliminato (per la cronaca, Marco Predolin mai troppo fortunato nei reality), strappa letteralmente di mano la lettera con il nome alla Blasi, che reagisce: «Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ’ste cose».

Siparietti per dare pepe alla diretta? Forse, ma visti i precedenti con l’inviato in Honduras Alvin si potrebbe pensare a qualcosa di più. Non a caso, i sempre presenti retroscenisti hanno raccolto al riguardo già qualche voce pruriginosa. Già nel corso della puntata di debutto qualcuno aveva notato un po’ di tensione. Ora pare che durante una interruzione pubblicitaria, Ilary abbia «telefonato a chi di dovere», spiega TvBlog, per chiedere che Papi «venga rimesso in carreggiata». Un bella noce di cocco da pelare ai piani alti di Mediaset.