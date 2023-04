Ilary Blasi "caccia" Enrico Papi? Mediaset, rumors brutali: finisce in disgrazia

27 aprile 2023 a

a

a

Continuano a girare voci su una presunta ostilità tra Ilary Blasi ed Enrico Papi. E questo ora potrebbe avere delle ripercussioni proprio sull'Isola dei Famosi, il reality in onda ogni lunedì sera su Canale 5. Secondo quanto rivelato da "The Pipol Gossip", sarebbero in corso proprio in queste ore delle riunioni “accesissime” tra i vertici della trasmissione e Mediaset per decidere se far fuori o meno l'opinionista dal programma già dalla prossima puntata.

"Allora trovati un altro!". Cecchi Paone massacra il fidanzato, all'Isola finisce malissimo

Secondo "The Pipol Gossip", la partenza di Papi nel ruolo di opinionista "per Ilary Blasi è stata disastrosa (la frase che salta di bocca in bocca è dedicata a Nicola Savino e alla sua assenza)”. Il profilo Instagram esperto di retroscena televisivi ha spiegato anche che la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata l’episodio della busta col nome dell'eliminato: l’opinionista scherzosamente avrebbe cercato di prenderla dalle mani della conduttrice nel corso della diretta.

Ilary Blasi umiliata da Enrico Papi: scena raggelante dietro le quinte Mediaset

"Ha disintegrato una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore, ma soprattutto ha innervosito gli animi. Non è escluso che lo stesso Papi possa abbandonare già da lunedì”, scrive "The Pipol Gossip". Secondo qualcun altro, però, non ci sarebbe nulla di vero. La Blasi starebbe solo "giocando" con Papi così come fa da tempo con l’amico e collega Alvin.