Ilary Blasi derubata in hotel? Selvaggia Lucarelli: "La saga continua"

Ilary Blasi secondo quanto segnala una persona a Selvaggia Lucarelli avrebbe subìto il furto di un orologio nell'hotel a Milano dove soggiorna due giorni a settimana per L'Isola dei Famosi. La giornalista ha immediatamente rilanciato la presunta notizia con un commento al vetriolo: "La saga degli orologi in casa Blasi continua". Una indiscrezione che va presa come tale dato che al momento la diretta interessata non ha né smentito né confermato.

La segnalazione sarebbe arrivata su Instagram alla Lucarelli da parte di una persona che ha detto di essere una dipendente dell'albergo in cui la Blasi sarebbe spesso ospite. "Oggi dopo il servizio del pranzo" in questo hotel ha "iniziato a circolare una notizia. Che ci fosse la polizia in hotel per via di un furto effettuato in una camera". Ed ecco che, con questa segnalazione, l’utente su Instagram fa sapere: "In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei eri a Cologno per girare L’Isola dei famosi".

Sarà tutto vero? Chi ha lanciato questa indiscrezione ha anche sottolineato di non sapere se effettivamente alla conduttrice sia stato sottratto un orologio o "se lei l’abbia dimenticato da qualche parte". Di certo la cosa l'ha fatto ridere: "Ho riso molto pensando che il karma non perdona".