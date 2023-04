Ilary Blasi e Papi: il gesto con la mano che spiega tutto

26 aprile 2023 a

Cosa succede tra Ilary Blasi ed Enrico Papi? Si vocifera che tra la conduttrice e l'opinionista dell'Isola dei Famosi ci sia un po' di tensione. Pare che la presentatrice sia infastidita dal fatto che Papi intervenga spesso e senza che gli venga data la parola. Nell'ultima puntata del reality andata in onda su Canale 5 lunedì scorso, la Blasi avrebbe fatto un gesto con la mano nei confronti dell'opinionista, non facendo altro che alimentare questo gossip.

Secondo alcuni telespettatori, l'ex moglie di Francesco Totti avrebbe zittito Papi con un gesto della mano. Tuttavia, per molti questa tensione sarebbe solo una trovata per creare interesse attorno al programma. Anche perché Enrico e Ilary hanno dimostrato di essere molto affiatati. Senza contare che spesso Papi ha divertito il pubblico con alcuni siparietti improvvisati con la conduttrice. Durante la puntata di lunedì, per esempio, ha tentato di rubare la busta con il nome dell'eliminato dalle mani di Ilary, in un'altra occasione ha indossato le sue scarpe e poi ha consigliato a un concorrente di continuare a giocare "sporco". Si tratta, insomma, di un opinionista anticonvenzionale, che però sarebbe già riuscito a conquistare il pubblico. Accanto a lui, nella stessa veste, Vladimir Luxuria, riconfermata dopo la passata edizione del programma.