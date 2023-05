Cecchi Paone superdotato? "Una cosa disumana": choc all'Isola. E la Blasi...

03 maggio 2023 a

Siparietto all'Isola dei Famosi, dove si discute delle forme di Alessandro Cecchi Paone. Stando a quanto fatto trapelare da Ilary Blasi e non solo, il divulgatore scientifico sarebbe superdotato. "Nonostante la tua non più giovane età sei vigoroso", ha affermato la conduttrice di Canale 5. Ed Enrico Papi si è subito incuriosito: "In che senso?". A confermare le parole della Blasi anche Paolo Noise, naufrago del reality: "Ho visto una cosa disumana".

Intanto Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini sono stati omaggiati di una capanna dagli altri concorrenti. I naufraghi, infatti, hanno capito che la coppia aveva bisogno di un momento di intimità e così hanno costruito loro una capanna. "È un'esperienza che non ho mai vissuto. Bellissima come tutti i momenti che passo con lui, ma unica", ha ringraziato Cecchi Paone per poi aggiungere: "Abbiamo solo voluto dimostrare a noi e a tutti che, come diceva Piero Angela, le coppie gay e le coppie etero sono identiche in qualunque manifestazione dell'amore".

Parole che hanno trovato d'accordo anche Vladimir Luxuria: "Vorrei dire una cosa ad Alessandro e Simone, siete molto amati come coppia in Italia. Questo dimostra che oggi a fare scandalo dovrebbe essere l'omofobia, mai l'amore tra due persone. Mai".