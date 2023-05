Federica Pellegrini, "te lo metto in bocca". Gelo totale

Roberto Tortora 12 maggio 2023 a

a

a

Le parole sono importanti, ancora di più all’interno di un reality di successo, visto da migliaia di telespettatori. E bisogna stare attenti a non incappare in gaffes che possono diventare molto imbarazzanti. Siamo alla finale di Pechino Express e tra le coppie partecipanti ci sono anche Federica Pellegrini, ex-campionessa olimpica di nuoto, e suo marito Matteo Giunta, che è stato anche il suo ex-allenatore. I due hanno raggiunto l’ultima sfida con gli italo-americani, la coppia cioè formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

"Anche con la malattia", "Fai la vittima": sfregio a Giorgia Soleri, caos in Rai

Forse presa da troppa concentrazione, durante la puntata la Divina è incappata in un momento molto poco “spirituale”. Una delle prove consisteva, infatti, nel dipingere le facce altrui con dei pennelli, la Pellegrini ha dipinto Giunta e lui, viceversa, la moglie. Quando è toccato a lei… ecco l’imbarazzo, colpa di una frase a doppio senso pericolosissima detta da Matteo, che cercava di far star ferma Federica: “Amore, se ti muovi te lo metto in bocca…”. Dopo qualche istante di silenzio, la Pellegrini è scoppiata a ridere e l’episodio ha fatto subito il giro dei social, tra l’ilarità generale. Un utente ha scritto “Grazie Fede per aver riso prima tu, ci sentiamo meno in colpa”.

"Ellamad***a". Federica Pellegrini si mette in costume, il decolleté esplode | Guarda

Alla fine, a trionfare nel reality adventure itinerante è stata la coppia degli italo-americani con Joe Bastianich e Andrea Belfiore, mentre i “novelli sposi” si sono dovuti accontentare del secondo posto. Terze classificate le "Mediterranee", Carolina Stramare e Barbara Prezia. Quest'ultima, nel party post finale con tutti i partecipanti, è tornata all'attacco della Divina, dopo lo scontro che aveva fatto discutere. Durante una diretta social ha provocato la nemica Federica Pellegrini commentando “Adesso inquadro la perdente...”.