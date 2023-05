Amici, Mattia: "Per non pensare a niente...", impensabile confessione dopo il trionfo

15 maggio 2023 a

Un trionfo a sorpresa, quello di Mattia, che vince Amici 22, spuntandola alla puntata finale del serale del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Membro del team TodArisa, quello di Raimondo Todaro e Arisa, il ballerino specializzato in sudamericano ha conquistato il pubblico lentamente, puntata dopo puntata, vincendo moltissimi sfide che lo hanno portato al trionfo finale.

All'anagrafe Mattia Zenzola, 19 anni, pugliese, il ballerino è l'esempio in carne e ossa della determinazione. Sin da giovane la danza, la formazione con Alberto "Beto" Perez, celebre coreografo e ballerino colombiano celebre per aver fondato la Zumba Fitness. Nel 2017 Mattia prese parte ai campionati mondiali di ballo latino che si tenevano a Bucarest, poi il primo posto ai campionati italiani della Fids (Federazione italiana danza sportiva), infine Amici, dove entrò nella scuola nell'edizione 2021-2022.

E pensare che un infortunio sembrava aver compromesso la sua gara ad Amici. Infortunio però superato con tenacia. "È stato difficile, ci sono stati momenti in cui ho pensato di non farcela perché il dolore era tanto", ha rivelato Mattia dopo il trionfo. E invece no, non solo ce l'ha fatta ma ha anche vinto, incoronato dal pubblico a casa che ha sempre molto apprezzato i suoi balli in coppia con Benedetta.

Interpellato sulla passione per la danza, ha spiegato:"Ballo perché non mi fa pensare a niente". E ora: "Da grande voglio fare quello che sto già facendo in questo momento", conclude Mattia, che mostra di avere le idee chiarissime.