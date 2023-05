Uomini e Donne, il lutto travolge la trasmissione: "Fai buon viaggio"

16 maggio 2023 a

Un tragico lutto ha travolto Jack Vanore e di riflesso tutto il mondo di Uomini e donne, su Canale 5. Corteggiatore, tronista e poi opinionista nel dating show di Maria De Filippi, Giacomo (questo il suo vero nome all'anagrafe) ha condiviso sulla propria pagina Instagram una story molto emozionante e commossa, dal carattere estremamente privato.

"È raro che scrivo di qualcosa che non riguarda me direttamente - esordisce - ma comunque rimane molto personale lo stesso, purtroppo mi è venuta a mancare una persona molto vicina in un tragico incidente. Oggi c’è stato il funerale, a volte la vita è davvero ingiusta e quando non c’è altra soluzione si cerca di guardare in un’altra prospettiva (è molto difficile in questo caso). Ma sapere che fino alla fine hai aiutato gli altri ti fa onore perché con i tuoi gesti hai sempre insegnato come si vive e come si affronta la vita. Anche in questo gesto della tua generosità nel “donare” fino alla fine ha reso perfettamente l’idea dell’uomo che sei e che ricorderemo tutti noi. Ciao Lorenzo fai buon viaggio".





Un saluto intenso che ha raccolto il cordoglio dei fan e che getta una luce differente anche su un'altra story che Vanore aveva condiviso qualche giorno prima. L'ex opinionista al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari aveva infatti pubblicato l'estratto di un articolo di Repubblica in cui si annunciava un intervento straordinario eseguito a Padova, il trapianto di un cuore fermo da 20 minuti donato da un paziente colpito da morte cardiaca. Ovviamente molti hanno oggi collegato le due storie, anche se l'ex tronista non ha fornito alcun dettaglio ulteriore.