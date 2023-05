Verissimo, Isobel in lacrime: "Senza di lei...", parole pesanti

20 maggio 2023 a

"Non me l'aspettavo così tanto affetto da parte del pubblico, questo mi rende felice": l'ex ballerina di Amici, Isobel, si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. La concorrente dell'ultima edizione del talent, che si è classificata quarta, ha parlato poi di suo padre e della sua famiglia in generale: "Lui non parla ma fa scrolling su Instagram e vede tutti i miei video. Mio fratello? Josh è all'Università ed è molto intelligente. Non li vedo da 7 mesi. Mia mamma, invece, è qui con me".

La famiglia della ballerina è australiana e per questo per loro è stato difficile venire in Italia. Sua madre, però, è riuscita ad andare a Verissimo. E su sua figlia ha detto: "È bellissima dentro e fuori. Ad Amici è stata molto concentrata, senza nessuna distrazione. Sono fiera di lei". Isobel, commossa, ha rivelato che la madre è la sua migliore amica: "Lei ha creduto più di me nei miei sogni. È tutto per me, senza di lei non avrei affrontato la scuola di Amici". La signora, poi, ha raccontato un momento difficile: "Abbiamo perso la nonna di Isobel e la zia. Perdite traumatiche per la nostra famiglia. Ma comunque mia figlia ha deciso di venire in Italia".

Infine, tornando all'esperienza di Amici, la ballerina ha parlato del rapporto con la sua maestra, Alessandra Celentano: "E' stata una nonna per me, è una regina". La docente del talent di Maria de Filippi, anche lei ospite della Toffanin, ha confessato: "Ho capito subito che era un talento a tutto tondo. E' buona, vera, onesta e ha la mentalità vincente. Nel lavoro siamo simili: siamo dritte, senza curve. Lei è brava anche per interpretare ruoli nei musical".