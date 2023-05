Maria De Filippi, tresca al trono over? Imbarazzo totale

20 maggio 2023 a

Choc a Uomini e donne: Roberta Di Padua e Andrea Foriglio si stanno frequentando? La dama del trono over non ha mai nascosto il suo interesse per l’ex corteggiatore di Nicole Santinelli, dichiarandosi a lui proprio durante una puntata del dating show di Canale 5. Mentre erano in studio, però, lui l’aveva rifiutata poiché interessato a conoscere solamente l’ex tronista. Tuttavia, la scorsa settimana Nicole ha fatto la sua scelta, preferendo Carlo Alberto Mancini ad Andrea.

Al di là della scelta, l’osteopata è tornato a parlare di Roberta in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine. E le sue parole non sono affatto passate inosservate. L’ex corteggiatore, infatti, non ha escluso la possibilità di poter andare a prendere un caffè con la dama, dicendo “mai dire mai“. Roberta avrebbe recepito il messaggio, tanto che in una storia Instagram sembrerebbe riferirsi proprio alle dichiarazioni di Andrea.

Roberta, in particolare, ha condiviso l’immagine di un calice, scrivendo la frase “mai dire mai” accompagnata da un cuore. E non è tutto. I suoi follower avrebbero notato anche una strana coincidenza: la Di Padua e Andrea avrebbero pubblicato delle storie nello stesso locale. Per questo in molti hanno pensato che i due abbiano passato la serata insieme. Ad alimentare queste voci anche l’esperta di gossip Deianira Marzano. Che in una storia, probabilmente indirizzata a Roberta e Andrea, ha scritto: “Fonti certe riferiscono che una del trono over si sia non solo sentita diverse volte, ma anche vista con un ex non scelta che corteggiava una tronista”. Deianira, poi, ha voluto mandare una frecciatina alla dama, accusandola velatamente di voler alimentare il mistero attorno a questa storia. “Fai meno la misteriosa”.