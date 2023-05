Verissimo, "momenti difficili": lo sfogo dell'ex di Amici

20 maggio 2023 a

"Ora ho imparato ad amare. Prima non ne ero certo": Wax, ex cantante di Amici, si è confessato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. "Con le persone le cose non funzionavano, poi si è sbloccato qualcosa. Non mi sono mai fermato. Io e mio fratello abbiamo passato momenti difficili", ha rivelato il giovane, che si è classificato terzo alla fine del talent.

Dopo aver visto il video riassunto della sua esperienza ad Amici, Wax si è lasciato andare a lacrime di commozione. Poi ha svelato da dove viene il suo nome d'arte: "Un mio ex compagno di classe mi diede questo nome, in realtà non eravamo neanche così amici". Parlando della sua infanzia, invece, l'ha definita "strana" e poi ha aggiunto: "I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla. È grazie a loro se faccio musica. A 12 anni ho iniziato a lavorare, consegnavo i giornali sulla circonvallazione di Milano".

In studio con lui a Verissimo anche la sua docente all'interno della scuola di Amici, Arisa. Che su di lui ha detto: "È un ragazzo amabile: sono contenta che le persone se ne siano accorte. Mi ha regalato anche un braccialetto davvero bello. Deve essere ponderato nelle sue scelte".