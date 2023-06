Cristina Scuccia, la d'Urso la inchioda: ecco di chi è innamorata

01 giugno 2023 a

Cresce il mistero sulla persona che sta facendo battere il cuore all'ex suora Cristina Scuccia. Ad aumentare la curiosità dei fan della naufraga dell'Isola dei Famosi ci pensa Barbara d'Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha mandato in onda un RVM con tutte le dichiarazioni dell’ex suora e ha evidenziato una frase che lascia poco spazio all’immaginazione: "Osservo i dettagli, sono maniacale... Lei ha detto: ‘Spero di poterle dire’. Comunque io sarei felicissima se fosse una donna". Insomma, la Scuccia potrebbe avere una compagna che vive in Spagna. Lei stessa aveva ammesso di frequentare una persona senza però aggiungere dettagli.

A seguirla la mamma: "Come dice Papa Francesco - sono state le sue parole -, l’amore per una figlia è un grande dono e la tua felicità è la mia. Qui ti seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederti. Spero queste mie righe possano arrivare a te. Aspetto il tuo ritorno per abbracciarti e parlare da sole di ciò che desideri. Sarò sempre con te".

Parole che hanno sicuramente fatto piacere alla 34enne: "Spero di poter parlare con mia madre fuori da qui di questo amore che non vedo l’ora di ritrovare quando uscirò e che al momento voglio custodire, perché è una cosa nuova che sta nascendo, anche dentro di me". Nessun nome dunque, ma per la d'Urso si tratta di una ragazza.