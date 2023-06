Ilary Blasi in imbarazzo: "Dai che...", la più raggelante delle insinuazioni

17 giugno 2023 a

Si fa incandescente il clima all'Isola dei famosi, e ancora una volta come spesso capitato in questa edizione un po' sottotono dell'adventure reality di Canale 5, il "merito" è di Helena Prestes. Che sia in Honduras o in studio, la modella brasiliana considerata la "cattiva" del gioco toglie sempre le castagne dal fuoco a Ilary Blasi, alle prese con un cast "moscio" (come gli ascolti, per la verità). Davanti alle telecamere di Mediset c'è Carlo Motta, fidanzato della ragazza, che innesca un duro botta e risposta con Vladimir Luxuria, insieme a Enrico Papi opinionista a distanza.

La Prestes è stata eliminata al televoto, sconfitta da Gian Maria Sainato per la gioia degli altri naufraghi eccetto, forse, Marco Mazzoli. L'unico ad aver stabilito con lei un rapporto amichevole. La brasiliana però non è tornata subito a casa ma è rimasta in gara sull'Ultima spiaggia per qualche minuto ancora, prima di essere nuovamente sconfitta al televoto da Nathalie Caldonazzo con un plebiscito bulgaro.

"Dai che ti aspetta Carlo, se ti ricordi chi è!", l'ha salutata perfidamente Vladimir Luxuria, alludendo a un rapporto un po' "sfilacciato" tra la Prestes e il fidanzato italiano. Che non ha riso per nulla e anzi ha ribattuto protestando a muso duro conto le illazioni a proposito di un fidanzamento "di facciata": "Ho trovato qualcuno che dice di nuovo questa stupidata". "Questa cosa è da un po’ che va avanti, quindi la ‘finzione’ non l’ho tirata fuori io. Se tu ci resti così male, vuol dire che qualcosa di vero c’è!", si è difesa Luxuria, rincarando la dose.