Tina Cipollari, veleno puro: "Che notizia!", chi umilia a Uomini e Donne

17 giugno 2023 a

Un'altra crisi colpisce Uomini e Donne, il celebre programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5? Pare proprio di sì: Federico Nicotera e Carola Carpinelli sono in crisi, anche se recentemente a Verissimo si erano mostrati in coppia e affiatatissimi.

La conferma arriva da loro stessi: "Siamo in un momento difficile, lo diciamo perché la nostra storia è nata in tv...". Dunque, invocano un poco di privacy. Curioso farlo subito dopo aver rivelato di propria sponte dettagli della propria vita privata.

E così ecco piovere anche il commento sarcastico e tagliente di Tina Cipollari, la quale in calce a un post pubblicato su Instagram da una fan-page di Maria De Filippi ha scritto: "Ma davvero! Non me l'aspettavo! Che notizia!". Evidente l'ironia della Cipollari su Nicotera e Carpinelli. Ironia e sarcasmo per un commento, quello di Tina Cipollari, che ha fatto incetta di like.