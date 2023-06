Uomini e Donne, Carpanelli ridicolizzata da un cameriere: "Fuori da lì, guarda come sei"

Roberto Tortora 26 giugno 2023 a

Dallo studio di Uomini & Donne alla realtà di un ristorante, spesso ci si dimentica le buone maniere. A subire un maleducato intervento è Carola Carpanelli, che vive un periodo di crisi con Federico Nicotera. È la stessa ex-corteggiatrice del programma di dating di Maria De Filippi a raccontare l’accaduto mentre era in un locale, dove stava festeggiando un compleanno insieme ad alcune amiche.

Ad un certo punto, un cameriere le si è avvicinato rivolgendole gratuitamente dei commenti negativi, la Carpanelli racconta: “Il cameriere si è permesso di farmi un commento, chiedendomi se fossi io. Mi ha detto che ci stava che era indeciso perché ‘a vederti adesso, nel programma eri tutta in un modo, fuori guarda come sei’. Le parole possono non essere state queste, ma il senso era questo. Però vi dico che ci sono rimasta male, perché farselo dire dal vivo è diecimila volte peggio. Finché sono dei messaggi…". Non pensava di subire un attacco simile dal vivo, essendo abituata invece ai leoni da tastiera che fanno commenti sui sociale e che, quelli si, sono ignorabili. La Carpanelli non aveva ancora fatto i conti con i fan reali: “Una cosa scioccante, è inaccettabile che una persona che lavora si permetta di fare determinati commenti. Stai lavorando e dovresti essere oggettivo in tutto quello che fai, perché ti pagano, perché devi portare rispetto alle persone che sono lì sedute.

L’ex-corteggiatrice di Uomini e Donne si è detta sconvolta: "Io sono davvero scioccata, sono sconvolta, sono rimasta male. Non me l’aspettavo che dal vivo si potesse arrivare a dire determinate cose. Comunque non importa ragazzi”. Federico Nicotera e Carola Carpanelli avevano appassionato il pubblico nella passata edizione del dating-show e ora ci sono tanti fan preoccupati per la possibile fine di una storia d’amore in cui avevano creduto. La crisi, infatti, non sembra passeggera ed entrambi, per il momento, hanno preferito non parlare. Un annuncio da parte loro, però, è prevedibile sia per certificare la rottura sia per dimostrare che la crisi è passata e che il sole nella loro storia è tornato a splendere