Uomini e Donne, "la separazione": voci pazzesche sulla scelta di Maria De Filippi

Svelata la data di inizio della prossima stagione di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Al momento il programma non va in onda per la consueta pausa estiva. Ma si vocifera che il ritorno possa essere fissato nella giornata di lunedì 18 settembre 2023. Lo ha svelato Lorenzo Pugnaloni, che da anni tiene il pubblico informato sui dettagli che riguardano la trasmissione.

Questa, però, non è l'unica notizia. Pare, infatti, che per la prossima stagione ci sia l'intenzione di fare qualche cambiamento. In particolare, la produzione starebbe valutando se sia il caso di tornare alle origini oppure no, con la separazione del trono classico dal trono over. Con la pandemia, si era deciso di rivoluzionare le puntate unendo le due versioni in un’unica registrazione. Una decisione che in realtà ha favorito anche gli ascolti televisivi. A tenere il pubblico incollato al piccolo schermo pare siano soprattutto i protagonisti del Trono Over.

Per quanto riguarda i nuovi tronisti, invece, ci sarebbe già qualche idea in ballo, ma per il momento nessuna conferma ufficiale. Sempre Pugnaloni, poi, ha fatto sapere che la prima registrazione della prossima edizione avverrà nell’ultima settimana di agosto. Solo a quel punto, attraverso le anticipazioni, sarà possibile scoprire chi saranno i protagonisti della prossima edizione.