Uomini e donne, Carola vuota il sacco: "Cos'è successo con Federico"

Bufera dopo la rottura tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera, ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e donne. La coppia, dopo aver annunciato la crisi un paio di settimane fa, ha poi confermato la rottura definitiva negli ultimi giorni, lasciando a bocca aperta tutti i fan. I due, dopo aver lasciato il dating show lo scorso marzo, si sono sempre mostrati felici insieme, al punto da decidere addirittura di andare a convivere dopo pochissimo tempo. Le motivazioni dietro la rottura, comunque, non sono ancora chiare. Per questo Carola ha deciso di intervenire per dire la sua.

Di fronte a chi ha insinuato ci fosse stata un’infedeltà e a chi li ha accusati di aver finto, la Carpanelli ha deciso di spiegare una volta per tutte cosa è successo. "NESSUN TRADIMENTO O ALTRO. Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare", ha scritto l'ex corteggiatrice del programma di Canale 5. Nessuna delle voci che si sono diffuse in questi giorni corrisponderebbe quindi alla realtà dei fatti. Più semplicemente, pare che i due avessero diverse visioni della vita e del futuro. E davanti all'impossibilità di trovare un punto d’incontro, hanno così deciso di prendere strade diverse.