Maria De Filippi, "un nuovo format": l'ultima clamorosa idea della conduttrice

Maria De Filippi non smette di pensare al lavoro neppure quando è in vacanza. E così, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, l'Investigatore Social, nei giorni scorsi avrebbe proposto a Pier Silvio Berlusconi una nuova "trovata": quella di avere gli animali nel suo dating show, Uomini e Donne. Almeno al momento, secondo i rumors, non li vedremo sui celebri troni rossi a cercare l'anima gemella, ma Uomini e Donne, sempre se l'idea della conduttrice dovesse essere accettata dall'imprenditore, potrebbe includere una rubrica completamente dedicata agli animali.

D'altronde la stessa De Filippi è un'amante degli animali. Spesso e volentieri chiude la trasmissione di Canale 5 con appelli contro l'abbandono. Nel frattempo la data d'inizio di Uomini e Donne è stata anticipata di una settimana (prima era stata annunciata per il 18 settembre 2023). Cosa ci sia dietro la scelta non è dato sapersi, ma con ogni probabilità c'entra La volta buona, programma della concorrenza in onda su Rai Uno con Caterina Balivo.

Diverso discorso per quanto riguarda le registrazioni. Uomini e Donne verrà registrato a partire dal 28/il 31 agosto. In questo momento lo staff del programma sta lavorando al cast dei tronisti, dei corteggiatori e delle figure del Trono Over.