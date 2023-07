Uomini e donne, la tronista in bikini: "La tua terza tet***a"

22 luglio 2023 a

a

a

L'orrore degli hater sui sociale non ha mai fine né limite e stavolta colpisce Francesca Del Taglia, ex tronista di Uomini e donne di Maria De Filippi. Tra i commenti all'ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, in bikini in spiaggia abbracciata ai suoi due figli, qualcuno fa dell'ironia sul bozzo all'altezza del seno, frutto di una malformazione congenita allo sterno.

"Un nuovo format": Mediaset, l'ultima clamorosa idea della conduttrice

"La tua terza tet***a", scrivono dandosi virtualmente di gomito alcuni utenti, prendendola in giro per un presunto ricorso alla chirurgia estetica finito male. La realtà, come detto, è però tutt'altra e decisamente più dolorosa.

Si tratta, ha spiegato la diretta interessata, di una "malformazione dalla nascita allo sterno", suggerendo ai commentatori di tenere un altro atteggiamento: "Un po’ di sensibilità a volte non guasterebbe", Sfogo, più che comprensibile, che meriterebbe un applauso anche per il garbo con cui è stato manifestato.

"Osservo, penso, valuto": pugnalata a Maria De Filippi? Chi sta per scaricarla

La Del Taglia in passato non aveva negato di essere ricorsa al chirurgo plastico per ritoccare il seno, ma sempre per rimediare a un'altra malformazione aggravatasi con la nascita del primo figlio.

"Cosa ho visto fare a Maria De Filippi in studio": chi accusa la conduttrice

Qualche giorno fa, sempre su Instagram, aveva pubblicato una riflessione assai calzante: "Ero solita pensare di essere la persona più strana del mondo ma poi ho pensato, ci sono così tante persone nel mondo, ci dev’essere qualcuna proprio come me, che si sente bizzarra e difettosa nello stesso modo in cui mi sento io. Vorrei immaginarla, e immaginare che lei debba essere là fuori e che anche lei stia pensando a me. Beh, spero che, se tu sei lì fuori e dovessi leggere ciò, tu sappia che sì, è vero, sono qui e sono strana proprio come te".