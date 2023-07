Maurizio Mannoni, cannonata a Bianca Berlinguer: "La gente si stufa! Avrebbe ribaltato la Rai..."

23 luglio 2023 a

a

a

Tra le mille rivoluzioni in Rai, una riguarda Maurizio Mannoni, storico volto di Linea Notte su Rai 3: il prossimo anno, infatti, potremmo non rivederlo alla conduzione del suo programma. Questo perché a causa dei molti giorni di ferie da smaltire, de facto sarà "parcheggiato" un anno in attesa della pensione. A fare il punto sulla vicenda, intervistato dal Venerdì di Repubblica, è il diretto interessato.

Dunque è vero? Non ritornerà in video? "Io farei molto volentieri un'ultima stagione prima di andare in pensione, l'anno prossimo; però ho un problema di ferie arretrate che ho chiesto all'azienda di poter risolvere. Ho parlato con l'ad Roberto Sergio, mi ha detto che ci proverà". E se non si trovasse una soluzione? "Altrimenti dovrò inventarmi un'altra Linea Notte da qualche altra parte, magari sui social. La passione per il giornalismo è ancora forte e non ritengo maturo il tempo del riposo", sottolinea. Insomma, nessuna voglia di pensione e giardinetti.

Operazione-Berlinguer, voci in Rai su Nunzia De Girolamo: il trionfo è totale?

Nell'intervista, poi, un passaggio interessante su Bianca Berlinguer, fresca d'addio alla Rai in virtù del passaggio a Mediaset, quella Berlinguer contro cui Mannoni ha più volte protestato per lo sforamento di CartaBianca. Gli ricordano che con lei non è mai stato tenero, così come gli ricordano le "memorabili" sfuriate per gli sforamenti, appunto. E lui risponde: "Un programma che comincia a mezzanotte deve avere un orario preciso: già quella fascia è difficile, se poi inizia pure con dieci o anche venti minuti di ritardo la gente si stufa e spegne la tv. A parti invertite, lei avrebbe messo sottosopra Saxa Rubra, altro che le mie battutine!", conclude un sempre velenoso e avvelenato Maurizio Mannoni.