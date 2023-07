Non sono una signora, rivolta dei telespettatori contro la Rai: la pesante richiesta

28 luglio 2023 a

a

a

Alla finalissima di Non sono una signora la coppia di drag queen The Nancies, sotto le cui spoglie si sono celati Gigi e Ross, ha avuto la meglio. La trasmissione di Rai 2 si è subito aperta con una sorpresa: Mara Maionchi per impegni professionali ha lasciato il posto ad Amanda Lear. È stata lei ad affiancare Filippo Magnini. Mentre l’altro team è stato composto da Cristina D’Avena e Sabrina Salerno. A giudicare le performance le drag Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr. Alla conduzione, come sempre, Alba Parietti.

Mascia Ferri, la ricordate? Ecco come campa oggi l'ex gieffina (e il suo volto) | Foto

A trionfare, dunque, nella prima edizione del programma è stata la coppia The Nancies. Medaglia d’argento per She Funk, ossia Andreas Muller. Il suo nome non è stato indovinato da nessuno. Magnini-Lear pensavano che sotto i vestiti ci fosse Andrea Iannone, D’Avena-Salerno invece Vito Coppola. Gigi e Ross, invece, sono stati scovati da Salerno-D’Avena, mentre Lear-Magnini hanno provato, errando, a fare i nomi di Ficarra e Picone.

"Trappole all'Isola dei Famosi": Cristina Scuccia denuncia, un gioco sporco?

In ogni caso il programma è stato un successo assicurato. Motivo per cui i telespettatori si sono rivolti direttamente alla Rai protestando affinché si dia il via libera a una seconda edizione. E pensare che Non sono una signora, a un certo punto, ha rischiato di non essere trasmesso da Viale Mazzini.