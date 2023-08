Filippo Bisciglia massacra Federico: "Ma ti rendi conto?", mai così duro

Roberto Tortora 01 agosto 2023 a

a

a

Temptation Island chiude i battenti anche per l’estate 2023 e, come ogni volta, non tutte le coppie hanno fatto ritorno a casa così come erano arrivate. Anzi, molte di queste, nell'ultima edizione, si sono tristemente sciolte e i due partner hanno preso altre strade. L’ultima coppia rimasta in gioco era quella triestina composta da Alessia Ligotti e Federico Viviani. Dopo due tentativi andati a vuoto per il rifiuto di lui, c’è stato finalmente il falò di confronto obbligato tra i due. Nel corso delle puntate, infatti, è apparso chiaro che tra i due quello non coinvolto in un sentimento fosse lui, al punto da farsi ammaliare dalla tentatrice Carmen e provare anche un approccio fisico con lei. Respinto al mittente, non senza qualche difficoltà.

Ne è scaturito, inevitabilmente, un confronto umiliante per Alessia, l’unica che davvero provava un sentimento per l’altro. Al punto che anche il conduttore, Filippo Bisciglia, si è schierato apertamente dalla sua parte. Le risatine di Federico hanno infastidito, infatti, entrambi e la confessione aperta della mancanza di qualsiasi amore verso di lei è sembrata molto poco rispettosa. Bisciglia ad un certo punto non ce l’ha fatta più e ha esclamato: “Ma ti rendi conto che lei si sente presa in giro perché siete arrivati qua che eravate fidanzati?!”. Perché, dunque, Federico ha partecipato al reality? Perché non ha accettato il primo falò di confronto, visto che era già certo di non amare la sua fidanzata? Bisciglia ha dovuto prendere una decisione drastica: “Le parole tue sono umilianti per Ale! La cosa sta diventando umiliante per lei, quindi anticipo”, ha dichiarato il conduttore, mettendo fine a questo falò di confronto.

Sui social, ovviamente, il pubblico ha riempito di elogi Bisciglia, definito un eroe, perché ha salvato dall’imbarazzo una ragazza offesa e delusa, Alessia, entrata nello show per definire il rapporto con il suo fidanzato, ma trovatasi poi quasi subito da sola, per i continui video di Federico che spiattellava la sua mancanza d’amore verso di lei. Com’era inevitabile, i due sono usciti separati dal reality e, nemmeno un mese dopo la fine delle registrazioni, sono ritornati sempre da soli a fare un bilancio della loro esperienza. Ognuno con le proprie convinzioni, entrambi con la certezza che lo stare insieme era una cosa totalmente sbagliata. Ora, dall’estate si passa all’inverno, perché la novità sarà un’edizione sotto la neve del “viaggio nei sentimenti”. Con Filippo Bisciglia non più alla conduzione e sostituito da un volto storico della tv, cioè Lorella Cuccarini. Non più passeggiate in spiaggia all Is Morus Relais in Sardegna, ma camini e cioccolate calde in una location montana ancora da definire. Si chiamerà Temptation Mountain?