Sonia Bruganelli, schiaffo a Mediaset? "Nessun provino", ma... tam-tam in Rai

Dopo il Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli passa in Rai? Da giorni circola voce che l'ex opinionista del programma di Canale 5 possa essere una nuova concorrente di Ballando con le Stelle, trasmissione in onda su Rai 1 e condotta da Milly Carlucci. A dare però un freno ai rumors ci pensa la diretta interessata. "Bellissimo programma - ha premesso -, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare".

Sonia Bruganelli, due di picche da Milly Carlucci? Il retroscena di Dagospia

A lanciare l'indiscrezione era stata Dagospia, che aveva svelato che Sonia starebbe facendo pressione per partecipare al talent show, entrando nella giuria. Una soffiata non piaciuta all'ex moglie di Paolo Bonolis che aveva replicato: "Leggo molto astio da parte del buon Dagospia.. sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua 'socia' (lei sì, molto trash) un po’ di tempo fa?! Chissà. Presto racconterò com’è andata davvero".

"La Bruganelli non la voglio", fatta fuori: chi fa calare la mannaia sull'ex lady Bonolis

Intanto Sonia non si è sbilancia e non ha smentito affatto il rumors. La risposta di oggi, infatti, sembra smentire solo le voci sul suo presunto provino "per ballare". Chissà se c'è davvero stata la proposta per il ruolo di giudice. Non resta dunque che aspettare ulteriori sviluppi o un chiarimento dalla stessa imprenditrice al centro del gossip.