L'ex stellina della De Filippi al ristorante vestita così: insulti osceni

Insulti vergognosi su Chiara Rabbi, ex protagonista di Uomini e donne e tra i volti più chiacchierati del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come molti corteggiatori e tronisti, una volta lasciato il programma anche la giovane si è dedicata ai social creandosi un profilo Instagram da "influencer". Qualche settimana fa si era parlato di un ritorno di fiamma con Davide Donadei, smentito però dalla diretta interessata. Che si gode le vacanze estive da single con le amiche alle Baleari, tra Formentera e Ibiza.

Una normale serata "mondana" al ristorante, con foto a immortalare quelle ore di divertimento, si è trasformata però nel pretesto per gli hater per vomitare addosso alla Rabbi le accuse più oscene. Motivo? Il vestito da sera sfoggiato, un abito lungo bianco decisamente sensuale e attillato con generoso décolleté. Basta questo a decine di "leoni da tastiera" per prenderla di mira e scatenare, evidentemente, la loro frustrazione. Insulti e battutine di chi la invita a dimagrire (sic!).

"Questi commenti sono deleteri, distruttivi e malvagi per tutti! Per me che li leggo e per chi mi segue che vi piaccia o no, mi prende come punto di riferimento! La cosa terrificante è per quanto ormai sia reato e io abbia i direct pieni di “dimagrisci tr***a” e per quanto io mi esponga anche con il mio legale, tutto ciò rimanga impunito. è violenza tutto questo e va fermata".

Episodi di cyberbullismo purtroppo molto comuni sui social, sia nei confronti dei vip sia delle persone comuni. "Il web è pieno di gente pericolosa e persone fragili e questa combo crea troppe vittime tutti i giorni. Oggi non è il mio caso, ma potrebbe esserlo per moltissime altre persone. Perché arrivare a piangere il morto prima di agire?". Parole da incorniciare, senza se e senza ma.