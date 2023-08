Cesara Buonamici, "il contrario": Pier Silvio, la scommessa sta sfuggendo di mano

16 agosto 2023 a

Cesara Buonamici è la vera novità della prossima edizione del Grande Fratello, che a quanto pare - per volere dell'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi - dovrà essere meno trash delle stagioni precedenti. Secondo chi scrive La Posta sul settimanale Nuovo Tv, non sarà la Buonamici a doversi adeguare allo stile del programma, ma il contrario: “Sarà il GF a doversi adeguare al suo stile”.

Buonamici, il "compromesso" con Pier Silvio Berlusconi: a Mediaset dicono che...

In ogni caso, bisognerà vedere poi se la nuova versione del reality, con lo storico volto del Tg5 a fare da opinionista, sarà in grado di portare a casa dei buoni ascolti. Gli spettatori che hanno scritto al settimanale Nuovo Tv, però, avrebbero un dubbio sulla Buonamici: “E se fosse lei a uscirne con un profilo più basso?”. Intanto Mediaset sarebbe alla ricerca di nomi di alto profilo per il programma di Canale 5. Alla conduzione confermato, invece, Alfonso Signorini. Mentre Rebecca Staffelli potrebbe prendere il posto di Giulia Salemi come esperta dei social.

"Una scelta ipocrita": tsunami su Mediaset, chi picchia durissimo contro la Buonamici

Per quanto riguarda il cast, poi, non si sa ancora molto. L'unica notizia è che i personaggi vip sarebbero già stati scelti, mentre i casting per i concorrenti nip sarebbero ancora aperti. Il pubblico, comunque, non vede l’ora di scoprire se le disposizioni di Pier Silvio Berlusconi funzioneranno oppure no.