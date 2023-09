Amici, una valanga su Maria De Filippi: i due pronti a lasciare

09 settembre 2023 a

Si avvicina il via per la 23esima edizione di Amici, lo storico talent-show condotto da Maria De Filippi, come sempre su Canale 5. Eppure sulla trasmissione che sarà restano ancora dei dubbi. E alcune delle ultime voci, per certo, non faranno piacere ai fan del format.

Nel dettaglio si parla della possibilità, rilanciata da più fonti, che due amatissimi protagonisti di Amici non facciano più parte del cast in veste di professionisti. Di chi si parla? Presto detto: di Mattia Zenzola, vincitore dell'ultima edizione, e di Benedetta, eliminata durante il serale ma rimasta in trasmissione proprio per ballare in coppia con Mattia.

A rilanciare le voci sul loro forfait, ora, ci pensa anche Deianira Marzano. L'esperta di gossip e dietro le quinte televisivi lo fa su Instagram, dove riporta un'indiscrezione secondo la quale i due sono stati avvistati a Napoli, dove hanno preso al casting del musical Mare Fuori, una sorta di spin-off della serie Rai che sta riscuotendo un enorme successo. Se così fosse, non faranno parte di Amici? Possibile. Per certo, Mattia - poiché vincitore dell'ultima edizione - non potrebbe partecipare se non tra i professionisti, altro discorso per Benedetta. Ai fan di Amici e della coppia, insomma, non resta che attendere.