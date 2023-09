Reazione a catena, stoccata-Marco Liorni: "Le domande devono avere un senso!"

14 settembre 2023 a

Scena piuttosto raggelante a Reazione a catena, il fortunatissimo quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Lo show, ancora "in lutto" (televisivamente parlando, si intende) per i supercampioni Dai e dai, sta cercando spasmodicamente una nuova "dinastia". Potrebbe esserlo quella degli attuali campioni in carica, i Qua e Là, che giovano anche di concorrenti un po' arruffoni ed emozionati, non in grado di impensierirli. E' successo anche nel difficile gioco di "Intesa vincente", la prima prova a cui si sottopongono i giocatori.



In questo caso, è toccato agli esordienti Amici in sella: i componenti del trio, Vito, Daniele e Giorgia, sono accomunati come indica naturalmente anche il simpatico nome, dalla passione per l'equitazione. In questo caso, una evoluzione plastica per non cadere da cavallo l'ha dovuta fare proprio Giorgia, alla quale Daniele e Vito dovevano suggerire la parola da indovinare con una loro frase. La "chiave" era "muraglia", ma la performance dei due ragazzi è stata decisamente goffa e impacciata, con un suggerimento piuttosto sconclusionato.

"La prova peggiore di sempre": disastro a Reazione a Catena, Liorni sconcertato

Nonostante questo, con un guizzo a denotare proprio una grande "intesa", Giorgia ha dato la risposta corretta. E qui è intervenuto proprio Liorni, che si è sentito in dovere di rimbrottare simpaticamente i due/terzi degli Amici in Sella e fare i complimenti, viceversa, a Giorgia: "Ragazzi però le domande devono avere un senso, non so come abbia fatto Giorgia a cui faccio i complimenti". Alla fine gli sfidanti hanno concluso con un sorriso, salvo poi venire sconfitti dai Qua e là, che hanno indovinato 17 parole contro le sole 5 dei primi.