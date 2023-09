Antonio Caprarica, clamoroso in Rai: "In gara ci sarò anche io", l'annuncio

15 settembre 2023 a

C'è anche Antonio Caprarica tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. A dare l'annuncio un video social diffuso dai canali social del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Qui si vede lo storico corrispondente Rai da Londra rivolgersi direttamente ai telespettatori mentre si fa un bagno al mare: "Buongiorno amici, di solito mi vedete in giacca e cravatta, ma sono sempre io: Antonio Caprarica, immerso nelle fresche acque di Leuca, dove ho passato l’estate a nuotare per allenarmi, rinforzando la muscolatura, in vista della grande sfida autunnale per la corona".

Da qui la conferma: "Non quella dell’Inghilterra, di cui vi racconto da anni fatti e misfatti, ma un’altra egualmente scintillante e tentatrice: quella di miglior ballerino, di campione di Ballando con le Stelle. Sì, perché quest’anno in gara ci sarò anche io".

E non è il solo. Con lui anche Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan e Paola Perego. Dato che la concorrenza è agguerrita, lo scrittore ha chiesto già aiuto al pubblico: "Come vedete, io ce la sto già mettendo tutta, ma conto, ovviamente, moltissimo sul vostro aiuto, il vostro sostegno, sul vostro incoraggiamento. A presto! Arrivederci presto in pista e, intanto, buona fortuna a tutti".