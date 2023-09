Maria De Filippi, programmazione di Canale 5 stravolta: cosa succede

15 settembre 2023 a

Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione di Amici, il fortunato talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La prima puntata andrà in onda domenica 24 settembre. A preoccupare i fan della trasmissione, nei giorni scorsi, la voce secondo cui quest'anno non ci sarebbe stato il daytime, cioè la fascia pomeridiana in onda dal lunedì al venerdì, che mostra la preparazione degli allievi in vista della puntata della domenica.

A rassicurare tutti, però, ci ha pensato nelle scorse ore l'esperto di tv Davide Maggio: non solo è stata confermata la presenza della fascia pomeridiana, ma è stato rivelato anche che il daytime stravolgerà l’attuale programmazione televisiva. Il pubblico di Canale 5, infatti, dovrà dire addio a una soap, "La promessa". Al suo posto andrà in onda Amici. Dopo "Terra Amara" e Uomini e Donne, dunque, alle 16:10 sarà la volta del talent seguito dal daytime del Grande Fratello che trainerà Pomeriggio 5 di Myrta Merlino.

Intanto tutto sarebbe pronto per l'inizio del talent. Tutti confermati i professori, tranne Arisa, che sarà sostituita da Anna Pettinelli, già in passato docente di canto della scuola più famosa d'Italia. Presenti i veterani Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e i due ballerini Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.